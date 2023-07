Emergenza aeroporto Catania: l’elenco dei voli dirottati a Trapani

Emergenza aeroporto Catania: continuano i cambiamenti di programmazione dei voli. Ecco quali sono stati dirottati a Trapani.

Emergenza aeroporto Catania: disagi su disagi si stanno susseguendo in Sicilia. Infatti, l’incendio che si è sviluppato lo scorso 16 luglio nello scalo aeroportuale etneo continua ad avere ripercussioni non indifferenti sui trasporti in Sicilia. Questo perché l’aeroporto di Catania è un punto nevralgico per i collegamenti regionali, sia a livello turistico che per i residenti della regione. A tal proposito, già nelle scorse settimane ma ancora oggi si è reso necessario l’intervento degli altri aeroporti nelle vicinanze, per supportare i voli che lo scalo etneo non ha potuto portare a termine.

Il tutto è stato reso ancora più difficile dall’emergenza incendi in Sicilia delle ultime ore, durante la quale è stato necessario persino chiudere temporaneamente lo scalo di Palermo. Tuttavia, dopo alcune ore, lo scalo palermitano è stato riaperto normalmente, nonostante i disagi in tutta la Sicilia a causa dei numerosi incendi in corso nella regione.

La lista dei voli dirottati a Trapani

Sono diversi gli aeroporti che stanno attualmente fornendo supporto allo scalo etneo, come Palermo, Comiso e Trapani. Di seguito, la lista dei voli dirottati all’aeroporto di Trapani secondo quanto riportato dal sito dell’aeroporto di Catania.

Partenze

Ryanair FR 00368 Malta (MLA) 27 Lug. 08:00;

Ryanair FR 02262 Bergamo (BGY) 27 Lug. 08:25;

Ryanair Ryanair FR 06205 Pisa (PSA) 27 Lug. 08:35;

Ryanair FR 00377 Venezia (VCE) 27 Lug. 09:05;

Ryanair Ryanair FR 00740 Bologna (BLQ) 27 Lug. 09:10;

Ryanair FR 02178 Milano (MXP) 27 Lug. 09:35;

Ryanair Ryanair FR 01566 Vienna (VIE) 27 Lug. 09:40;

Ryanair FR 01577 Berlino (BER) 27 Lug. 10:10;

Ryanair FR 00629 Londra (LTN) 27 Lug. 11:15;

Ryanair FR 01088 Bologna (BLQ) 27 Lug. 12:55;

Ryanair FR 00899 Venezia (VCE) 27 Lug. 13:50;

Ryanair FR 04064 Marseille (MRS) 27 Lug. 14:20;

Ryanair FR 01071 Milano (MXP) 27 Lug. 15:15;

Ryanair FR 06492 Pisa (PSA) 27 Lug. 16:35;

Ryanair FR 04065 Madrid (MAD) 27 Lug. 17:45;

Ryanair FR 06372 Katowice (KTW) 27 Lug. 18:35;

Ryanair FR 01020 Torino (TRN) 27 Lug. 20:15;

Ryanair Ryanair FR 05105 Athens (ATH) 27 Lug. 20:15;

Ryanair FR 05062 Milano (MXP) 27 Lug. 21:00;

Ryanair FR 06650 Bergamo (BGY) 27 Lug. 21:20;

Ryanair FR 01075 Venezia (VCE) 27 Lug. 22:00;

Ryanair FR 01086 Bologna (BLQ) 27 Lug. 22:30;

Ryanair Ryanair FR 05514 Milano (MXP) 27 Lug. 22:30;

Ryanair Ryanair FR 00396 Malta (MLA) 27 Lug. 23:20.

Arrivi