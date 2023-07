Sicilia, donna trovata morta in ascensore bloccato per blackout

Una donna è stata trovata morta in un ascensore rimasto bloccato tra due piani per un blackout in Sicilia.

Dramma in Sicilia, dove una donna di 61 anni è stata trovata morta in un ascensore bloccato a causa di un blackout. I fatti si sono svolti a Palermo, in un edificio in via Oreto 358, dove l’ascensore dentro il quale si trovava la donna sarebbe rimasto bloccato tra due piani per diverse ore. Sulla questione indagano i Carabinieri.

Ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni residenti che hanno chiesto l’intervento del 118 e dei vigili del Fuoco, i quali hanno scoperto il cadavere della donna dopo il loro arrivo intorno alle 17. Non è chiaro se il blocco dell’ascensore sia stato dovuto ad un black out o ad un guasto. “L’ascensore era fermo tra due piani – ha raccontato un residente – e con le porte aperte. Per questo qualcuno ha chiamato il 118 e poi i vigili del fuoco”.

I residenti del palazzo di via Oreto hanno affermato di non aver avuto problemi di assenza di energia elettrica durante la giornata. Tuttavia, alcuni commercianti della zona hanno dichiarato che si sarebbero verificati alcuni black out. La donna viveva da sola in casa e sembrerebbe che avesse preso l’ascensore intorno alle 6.30 del mattino. Dalla posizione in cui è stata trovata dentro l’ascensore si presume che sia morta nel tentativo di aprire con forza le porte dell’ascensore rimasto bloccato tra due piani.