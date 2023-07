Incendi Sicilia: Vigili del Fuoco e volontari stremati [FOTO&VIDEO]

La Protezione Civile Siciliana ha dedicato ai Vigili del Fuoco un video: il loro intervento è stato fondamentale per domare le fiamme.

Numerosi incendi stanno devastando la Sicilia in queste ore, da Catania a Palermo, passando per Messina. Le fiamme sono spaventose e, dunque, l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari è stato ed è ancora fondamentale per aiutare la popolazione.

Fino alle 17:00 di ieri, gli interventi registrati erano già più di 400, ma il territorio siciliano ha comunque continuato a bruciare, anche durante la notte. Come riportato, sul campo hanno lavorato n. 118 squadre di Vigili del Fuoco, di cui n. 16 squadre di Vigili del Fuoco AIB, in convenzione con la Regione Siciliana. Dopo ore di lavoro straziante, adesso i Vigili ed i volontari si ritrovano stremati: la Protezione Civile ha dedicato loro un video.