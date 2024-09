Il referendum abrogativo

In Sicilia sono state raccolte 152 mila firme per sostenere il referendum sull’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata. Di queste, oltre 50 mila firme sono state raccolte online, mentre circa 100 mila sono state raccolte in formato cartaceo. Il comitato promotore regionale ha comunicato con orgoglio questo traguardo, definendolo un “risultato eccezionale”. Lunedì, le firme raccolte in Sicilia saranno inviate a Roma, dove verranno consegnate al comitato promotore nazionale che, a sua volta, le presenterà alla Corte di Cassazione il 27 settembre, insieme a quelle raccolte nel resto del Paese.

Il comitato promotore ha sottolineato come il successo dell’iniziativa sia stato possibile grazie all’impegno congiunto di numerosi soggetti, tra cui sindacati, associazioni, partiti politici e il mondo religioso. Nonostante le difficoltà, soprattutto durante il periodo estivo, centinaia di volontari si sono attivati per raggiungere questo obiettivo. La risposta dei cittadini siciliani è stata immediata e significativa, dimostrando un forte interesse per la questione.

Il comitato ha poi sottolineato come questo risultato evidenzi una crescente consapevolezza in Sicilia dei potenziali danni che l’autonomia differenziata potrebbe causare, non solo al Mezzogiorno e alla Sicilia, ma all’intero Paese. In particolare, si teme che questa riforma possa compromettere le possibilità di sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali, aumentando le disuguaglianze.

Il prossimo passo

Adesso la sfida si sposta sulla fase successiva: il raggiungimento del quorum necessario e la vittoria del “Sì” al referendum. Il comitato si dice fiducioso che i siciliani, avendo già dimostrato il loro impegno con le firme, continueranno a sostenere la causa anche nelle fasi successive della campagna referendaria.

Tra i promotori di questa iniziativa ci sono diverse organizzazioni e associazioni, tra cui Cgil, Uil, Verdi, Acli, Wwf, Anpi, Pd, Psi, Legambiente, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e molte altre. Queste realtà continueranno a lavorare insieme per coinvolgere sempre più cittadini nella battaglia contro l’autonomia differenziata.