Ormai da molti mesi, gli automobilisti che percorrono l’ autostrada A18, soprattutto nel tratto che va da Giarre a Catania, sono costretti a fare i conti con disagi significativi e rallentamenti, A dar voce alle numerose lamentele, il Codacons e il “Comitato Utenti Vittime Autostrade Siciliane”, denunciando le gravi problematiche di una delle principali arterie stradali della Sicilia orientale.

Tra cantieri e rallentamenti

Ogni giorno, numerosi veicoli transitano su questa porzione dell’autostrada, utilizzata principalmente da pendolari che viaggiano per motivi di lavoro, studio o per accedere a servizi essenziali, come ospedali e l’aeroporto di Catania. Tuttavia, i continui restringimenti di carreggiata, causati da cantieri che sembrano non finire mai, hanno reso il tragitto una vera e propria odissea. I tempi di percorrenza, che in passato erano di circa 30 minuti, oggi arrivano a oscillare tra un’ora e mezza e due ore.

“L’intollerabile situazione che i cittadini siciliani sono costretti a vivere ogni giorno, con ritardi interminabili per raggiungere i loro posti di lavoro o per fruire di servizi vitali, è inaccettabile. Le autostrade dovrebbero garantire efficienza, sicurezza e tempi di percorrenza certi. Purtroppo, in Sicilia sembra che accada il contrario”, ha dichiarato Giovanni Petrone, avvocato e presidente regionale del Codacons.

Al via le azioni legali e sospensione pedagio

In risposta alla situazione di grave disagio che stanno vivendo gli utenti dell’autostrada A18, il Codacons e il “Comitato Utenti Vittime Autostrade Siciliane” hanno deciso di intraprendere un’azione legale. Attraverso Carmelo Sardella, responsabile dell’ufficio legale del Codacons Sicilia, è stato presentato un esposto alla Procura di Catania, con l’intento di fare luce su eventuali responsabilità penali nella gestione dei lavori in corso. Sardella ha dichiarato: “per gli automobilisti siciliani questo è diventato un vero e proprio calvario. È fondamentale capire come sono stati assegnati e come vengono portati avanti questi interminabili cantieri.”

Oltre all’azione legale, le due organizzazioni chiedono anche la sospensione immediata del pedaggio sull’autostrada A18, ritenendo che sia ingiusto far pagare gli utenti per un servizio che, a loro avviso, è inefficiente e penalizzante. Da anni, infatti, Codacons e il Comitato denunciano le problematiche gravi dell’autostrada Messina-Catania, ma la situazione sembra essere ulteriormente peggiorata, con ripercussioni sempre più pesanti sulla vita quotidiana di numerosi cittadini.