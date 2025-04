Settimana scorsa si è svolto, nei locali della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, un importante incontro dedicato al lancio della nuova tratta aerea Catania–New York operata da Delta Air Lines, che sarà attivata ufficialmente a partire dal prossimo 23 maggio 2025.

L’evento ha rappresentato un momento significativo non solo per il settore dei trasporti, ma per l’intera economia siciliana, segnando un passo avanti nella direzione dell’internazionalizzazione del territorio. Il nuovo collegamento diretto con la città di New York rappresenterà per la Sicilia una straordinaria occasione di crescita e rilancio per la Sicilia orientale, con potenziali benefici sia in ambito turistico che imprenditoriale.

Più collegamenti e più turisti

La possibilità di raggiungere una delle metropoli più importanti al mondo senza scali intermedi potrà attirare un numero crescente di visitatori stranieri, contribuendo allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione delle bellezze naturali, culturali e storiche dell’isola. Allo stesso tempo, la rotta potrà diventare una via preferenziale per le imprese locali che desiderano espandersi sul mercato statunitense, così come per le aziende americane che guardano con interesse al Sud Italia come area di investimento.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con Delta Air Lines, si è voluto favorire un dialogo concreto tra operatori del settore, stakeholder e rappresentanti istituzionali, al fine di creare nuove opportunità e sinergie in grado di sostenere la crescita dell’infrastruttura aeroportuale e l’aumento dei flussi di traffico aereo. A portare i saluti istituzionali è stato il vicesindaco di Catania Paolo La Greca, seguito dagli interventi di diversi rappresentanti di spicco: Antonino Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia; Cristina Casati, Sales Manager per Italia e Grecia di Delta Air Lines; Giovanna Candura, Presidente di SAC; Nico Torrisi, Amministratore Delegato della SAC, e Rosario Dibennardo, Direttore Commerciale Aviation della stessa società di gestione.

L’incontro con i delegati statunitensi

Nel suo intervento, l’amministratore delegato Nico Torrisi ha sottolineato l’importanza strategica del collegamento diretto con New York e come questa nuova tratta potrà generare effetti positivi sull’intera economia dell’isola, favorendo anche un turismo “di ritorno”, cioè quello degli italoamericani di origine siciliana che desiderano riscoprire le proprie radici. Torrisi ha inoltre colto l’occasione per ringraziare tutte le istituzioni, i partner e gli operatori che hanno contribuito a questo traguardo, frutto – ha detto – di un lavoro collettivo basato su impegno e visione condivisa. Proprio nei giorni precedenti all’evento, Torrisi aveva ricevuto all’aeroporto di Catania l’Incaricato d’Affari statunitense Shawn Crowley e la Console Generale USA Tracy Roberts-Pounds, per un primo confronto in vista dell’arrivo, previsto il 22 maggio, del volo inaugurale diretto da New York. Un momento simbolico che sancisce un nuovo capitolo nei rapporti tra Sicilia e Stati Uniti, aprendo la strada a collaborazioni ancora più strette.

“Questo collegamento renderà la Sicilia orientale e l’America più vicine che mai – ha affermato Torrisi – Ci aspettiamo un impatto estremamente positivo non solo sul piano turistico, ma anche su quello commerciale e culturale”.