Momenti di panico all’ospedale Cervello di Palermo, dove un bambino di appena tre anni è stato ricoverato d’urgenza per un’overdose da ketamina, una sostanza sintetica nota per i suoi effetti psicotropi.

Un caso preoccupante

È il primo caso di overdose da ketamina su un bambino così piccolo registrato in città, un episodio che ha immediatamente allertato le autorità. La procura per i minorenni di Palermo ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda, cercando di comprendere come il piccolo sia entrato in contatto con la droga.

I genitori del bambino, sotto shock, hanno dichiarato di non avere idea di come il loro figlio possa aver avuto accesso alla sostanza. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti della famiglia per accertare eventuali responsabilità e capire dove potrebbe essere avvenuto il contatto con la ketamina.

L’allarme dei medici

Il dottor Giampaolo Spinnato, direttore dei Servizi per le dipendenze patologiche dell’Asp di Palermo, ha lanciato un monito riguardo alla crescente accessibilità delle droghe nella città.

“La ketamina, così come il crack e l’eroina, è una droga sempre più diffusa a Palermo”, ha spiegato Spinnato. “Purtroppo, queste sostanze sono diventate sempre più facili da reperire, esponendo i giovani e, come vediamo in questo caso, persino i bambini, a rischi gravissimi di dipendenza e danni alla salute.”