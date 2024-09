Ieri sera, un incidente stradale si è verificato sulla SS 683 bis, nella zona sopraelevata che collega il cimitero di Caltagirone a San Michele di Ganzaria. Nell’impatto sono stati coinvolti un trattore con un carrello al seguito e un’automobile, una Fiat Punto.

La squadra dei vigili del fuoco di Caltagirone è intervenuta intorno alle 20 per mettere in sicurezza l’area e controllare le condizioni dei due veicoli coinvolti, uno dei quali presentava una perdita di carburante. Il conducente della Fiat Punto è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Il conducente del trattore ha riportato solo lievi escoriazioni, secondo quanto riferito dal personale sanitario intervenuto sul posto. Anche la polizia è giunta sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e svolgere i rilievi necessari.