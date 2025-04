A causa della caduta di un cavo telefonico sulla carreggiata, la statale 192 “Della Valle del Dittaino” è stata temporaneamente chiusa al traffico nelle due direzioni, nel tratto situato al chilometro 77,400, nei pressi di Misterbianco. L’Anas ha comunicato l’incidente, precisando che il personale dell’ente stradale, insieme alle forze dell’ordine, sta operando sul posto per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Si raccomanda ai conducenti di prestare attenzione e seguire le deviazioni indicate per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. I lavori di rimozione del cavo e di messa in sicurezza dell’area sono in corso, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

In aggiornamento…