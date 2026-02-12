on sembra esserci tregua per il litorale cittadino. Nel pomeriggio di oggi, un improvviso cedimento di una botola in viale Artale Alagona, all’altezza del civico 39, ha aperto una pericolosa falla nel manto stradale. L’episodio si inserisce in un quadro di estrema fragilità del suolo, già duramente messo alla prova dai recenti danni causati dal passaggio del Ciclone Harry, che ha flagellato la zona con piogge torrenziali e mareggiate.

Per ragioni di sicurezza, è stata immediatamente disposta l’interruzione del traffico sul Lungomare, dall’incrocio con via Del Rotolo in direzione piazza Mancini Battaglia, causando pesanti rallentamenti in tutta l’area circostante.

Sopralluogo e interventi

Sul luogo del sinistro sono intervenute prontamente le pattuglie della Polizia Locale per gestire il caos viario, insieme al sindaco Enrico Trantino e all’assessore alla Protezione Civile Daniele Bottino. Le autorità hanno verificato l’entità del danno, apparso in un punto critico: un’area limitrofa ai cantieri già aperti per la riqualificazione e pedonalizzazione del Lungomare.

Il piano di rientro

I tecnici della manutenzione comunale hanno lavorato celermente per un intervento tampone, riparando la crepa con una colata d’asfalto. Tuttavia, la cautela resta massima: