Online i dati relativi al traffico nelle principali città italiane! I dati, recentemente pubblicati online, offrono una visione scoraggiante, soprattutto per quanto concerne le metropoli del sud itala. D’altronde, tra le città con più traffico durante l’anno, figurano ben 2 città siciliane! Di seguito gli studi condotti e i dati raccolti per la nostra città di Catania.

La classifica ufficiale pubblicata

La classifica ufficiale, dei dati relativi al traffico nelle città italiane, è stata stilata da Tom Tom ed è relativa all’anno 2025! Secondo gli studi condotti, al primo posto figurerebbe una città siciliana: Palermo! Palermo infatti guida la classifica delle città italiane con il traffico più congestionato, si parla di un livello di congestione pari al 51,3%! La città siciliana, per l’anno 2025, ha registrato un aumento di 1,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Si parla si circa 98 ore perse, durante le ore di punta, ogni anno nel traffico. Al secondo posto figura la città di Milano, in cui si registra una diminuzione del traffico pari al -0,5%, con un livello di congestione pari al 49,4%. Al terzo posto troviamo la nostra città etnea: Catania! Catania ha registrato una congestione del traffico apri a 47,1%, si parla di una diminuzione del 4% rispetto al 2024. Nello specifico, durante le ore di punta, i cittadini passano ben 103, durante tutto l’anno, imbottigliati nel traffico.

A seguire figurano le città di: Roma, Firenze, Napoli, Trieste, Bari, Verona. E infine in decima posizione la città di Bologna!

Le città italiane con meno traffico

In ultima posizione, secondo la classifica di Tom Tom, per traffico in città figura la città di Padova! Padova si posizione in 25esima posizione, con una congestione del traffico pari al 27,9%. Inoltre, per il 2025, si registra un aumento del 1%, con ben 43 ore passate nel traffico durante le ore centrali della città. In 24esima posizione la città di Taranto, con una congestione del traffico pari a 30,2%, con aumento del 1,5% e con 46 ore nel traffico durante le ore di punta. Infine, in 23esima posizione la città di Modena. In questo casi si calcola una congestione del traffico pari a 30,4%, con una diminuzione dello 0,9% e con 49 ore passate, durante tutto l’anno, imbottigliati nel traffico durante le ore centrali della giornata.

La situazione traffico a Catania

Osservando e analizzando nel dettaglio i dati relativi per la nostra città di Catania la situazione appare ancora allarmante. La nostra città continua a fare i contri con il traffico intenso, nella media si stima che per percorrere 6,1km gli automobilisti impieghino circa 15 minuti. Inoltre, la percentuale dei viaggi effettuati su autostrade è del 2,3%, in calo di 0,1% rispetto al 2024. Per quanto concerne la velocità media sulle autostrade è pari al 50,1 km/h, con una diminuzione di 0,4 km/h rispetto all’anno precedente. Per un viaggio medio di 10km, il tempo media di percorrenza è aumentato di 12 secondi rispetto al 2204. Si arriva così a 24 minuti e 29 secondi.

La giornata con più traffico durante tutto il 2025 è stata lunedì 22 dicembre, con un livello di congestione che è arrivato a sfiorare 87%. Nello specifico, durante le ore di punta, ciò vuol dire alle ore 17:00, il livello di congestione raggiunge il 157% con una distanza percorso dal 3,5km in 15 minuti.