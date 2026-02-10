CATANIA – È una mattinata di estremo disagio quella che stanno vivendo centinaia di automobilisti catanesi. La Circonvallazione, una delle principali arterie della città, è attualmente paralizzata da code chilometriche che hanno trasformato il tragitto casa-lavoro in un vero e proprio incubo burocratico e logistico.

La causa del blocco

Secondo quanto confermato dalla Polizia Municipale, il rallentamento è dovuto a un improvviso restringimento della carreggiata necessario per consentire i lavori di arredo a verde proprio di fronte alla monumentale fontana del Tondo Gioeni. L’intervento, seppur finalizzato al decoro urbano, ha drasticamente ridotto la capacità di deflusso dei veicoli in un orario di punta.

Testimonianze e tempi di attesa

Le segnalazioni che arrivano dai social e dalle app di navigazione parlano di “panico” e frustrazione. Molti conducenti riferiscono di essere bloccati in fila da oltre un’ora, con i motori spenti e nessuna possibilità di manovra per uscire dal flusso. La situazione appare critica in entrambi i sensi di marcia, con ripercussioni che si estendono a macchia d’olio anche sulle vie secondarie del quartiere.

Consigli per la viabilità

Al momento, la situazione è in costante evoluzione, ma si consiglia vivamente a chi è diretto verso la parte alta della città di: