Pubblica la classifica delle 25 migliori spiagge del mondo! Si tratta dei Traveler’s Choice Awards 2025 di TripAdvisor, luoghi da sogno in grado di affascinare turisti e non solo. Quest’anno a conquistare il primo posto è Elafonissi, incantevole spiaggia situata sull’isola di Creta, in Grecia. L’Italia, pur non figurando tra le prime dieci posizioni, può vantare due località d’eccezione: la Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa, classificata all’undicesimo posto, e Tropea, in Calabria, che si colloca al ventesimo.

La Sicilia in classifica

Situata sull’isola di Lampedusa, in Sicilia, la Spiaggia dei Conigli è considerata un vero e proprio santuario naturale, dove il paesaggio conserva ancora il suo aspetto incontaminato. La spiaggia si trova all’interno di un’area protetta, dove ogni anno le tartarughe marine caretta caretta vi depongono le uova. Raggiungere questo paradiso naturale richiede una breve camminata, di circa venti minuti, lungo un sentiero assolato. Tuttavia, lo spettacolo che attende all’arrivo ripaga ampiamente ogni sforzo. Per chi desidera godere appieno della sua bellezza in tranquillità, i mesi ideali per una visita sono giugno e settembre, quando l’affluenza turistica è ridotta e la natura si mostra nella sua veste più autentica.

La classifica completa

Di seguito la classifica completa sulle migliori spiagge del mondo stilata da TripAdvisor: