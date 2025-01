Dal primo giugno 2023 ad oggi, l’hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, sotto la gestione della Croce Rossa Italiana, ha accolto complessivamente 126 mila persone, a fronte di oltre 3 mila sbarchi. Il 2024 si è appena concluso con l’arrivo complessivo di quasi 46 mila migranti con mille sbarchi.

Le percentuali

Si tratta per la maggior parte dio uomini adulti, ben 74%, seguiti dai minori con il 19% e le donne 6%. Nel 2023 gli sbarchi sull’isola ammontavano a circa 1,915, con l’arrivo di oltre 80 mila persone, ospitate poi negli hotspot dell’isola. Le 126mila vite hanno trovato assistenza e supporto presso l’hotspot di contrada Imbriacola.

Stando alle parole del presidente del Cri, Rosario Valastro sarebbero le crisi globali a spingere uomini, donne, bambini e bambine a cercare nel nostro paese un futuro migliore, il presidente mostra anche la sua preoccupazione a riguardo del odio e delle difficolta che muovono quotidianamente migliaia di persone ad abbandonare la propria terra d’origine per giungere sulle coste siciliane.

Tra tutti i paesi di provenienza dei migranti, stando ai dati, si registrano come maggior provenienza Bangladesh, Siria, Tunisia, Guinea ed Egitto, i quali insieme rappresentano il 68% degli arrivi.

Le parole del Presidente Valastro

Per il Presidente Valastro, per molti dei migranti il mare, purtroppo, si rivela un compagno severo, troppe vite sarebbero state spezzate in mare durante ii viaggi interminabili compiuti a bordo, spesso, di imbarcazioni di fortuna, viaggi i quali spesso costano migliaia e migliaia di euro ai pellegrini.