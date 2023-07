Sicilia, si moltiplicano gli incendi: roghi in tutta l’Isola [FOTO&VIDEO]

Numerosi gli incendi scoppiati in tutta la Sicilia: evacuati resort ed agriturismi in via precauzionale. Di seguito alcune immagini.

In tutta la Sicilia la situazione è preoccupante: se fino a qualche giorno fa si parlava solo dell’incendio scoppiato presso l’Aeroporto Fontanarossa di Catania, adesso i roghi sono molti di più. Stamattina un incendio ha colpito l’aeroporto di Palermo, che ha dovuto chiudere fino alle ore 11.00; ma sono tantissime le zone interessate dai roghi: boschi, strade, autostrade e ferrovie.

In particolare, Giarre e Riposto sono alle prese con diversi incendi che minacciano anche alcune abitazioni di via Mirto. Sono stati evacuati in via precauzionale il resort Donna Carmela e l’agriturismo Galea. Un rogo anche vicino all’ospedale Cannizzaro e diversi lungo la Palermo-Mazara. Di seguito alcune immagini di ciò che sta succedendo in queste ore in tutta l’Isola.

Foto scattate in provincia di Messina a cura di Melissa Uccellatore.