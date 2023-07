Sicilia, annullati voli extra Schengen: Catania e Comiso in difficoltà

Gli aeroporti di tutta l'Isola si trovano infatti in grande difficoltà: numerosi i disagi, in particolar modo a Catania.

Come segnala la pagina Facebook “Inciviltà a Catania”, tutti i voli extra Schengen che dovevano partire da Catania o Comiso sono stati cancellati per mancanza area controllo passaporti.

Di conseguenza, non ci saranno né partenze, né arrivi, da e per Inghilterra, Turchia, Israele, Romania, Bulgaria, Emirati Arabi, Arabia Saudita e da tutti gli altri paesi extra Schengen.

Gli aeroporti di tutta l’Isola si trovano infatti in grande difficoltà: si segnalano all’Aeroporto Fontanarossa passeggeri lasciati fuori dal terminal C con oltre 40 gradi, nonostante i due tendoni condizionati a destra. I gazebi della Protezione Civile, infatti, sono aperti e non è possibile entrare al terminal se non poco prima del volo per non congestionarlo.