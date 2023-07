Meteo Sicilia, è bollino rosso per caldo e incendi: le previsioni

Meteo Sicilia: oltre al bollettino per rischio incendi e ondate di calore della Protezione Civile, previste temperature di poco inferiori a 50 gradi. Ecco i dettagli.

Meteo Sicilia: la Protezione Civile ha diramato anche per oggi un bollettino di allerta, per avvisare i cittadini dei rischi che è possibile correre a causa delle alte temperature previste. Di seguito i dettagli.

Meteo Sicilia: il bollettino

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha reso pubblico un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, che interesserà tutta l’Isola. I livelli di allerta per rischio incendi sono alti per quasi tutto il territorio siciliano: solo per i territori di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa si prevede uno stato di preallerta, mentre tutto il resto dell’Isola si trova colorato di rosso per indicare che “le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce“, come si legge nel bollettino.

Il rischio di ondate di calore è estremamente alto: bollini rossi contrassegnano infatti tutta la Sicilia, invitando ad adottare interventi di prevenzione per la popolazione in difficoltà.

Meteo Sicilia: le previsioni

Le previsioni meteo Sicilia per oggi sono preoccupanti: sul sito ilMeteo.it è possibile vedere il simbolo di un sole viola per molte città siciliane. Questo indica forte caldo: sono infatti previste temperature altissime, che a Catania e Siracusa arriveranno fino a 46 gradi. La città meno calda sarà Agrigento, dove ci sarà una massima di 35 gradi. Anche Palermo e Messina saranno fortemente colpite dal caldo, con delle massime rispettivamente di 44 e 43 gradi e delle minime di 31 e 28.

Già da domani, però, le temperature subiranno un leggero calo: si arriverà massimo a 41 gradi a Siracusa, mentre nelle altre città si rientrerà sotto i 39 gradi.

Meteo Catania: si registreranno 46 gradi

La città di Catania continuerà a registrare temperature di poco minori di 50 gradi: per oggi 25 luglio è infatti prevista una temperatura massima di 46 gradi ed una minima di 30, con vento moderato.

Domani si scenderà a 38 gradi, per poi restare invariata nel weekend.