Meteo Sicilia, tregua dal caldo ma persiste rischio incendi: le previsioni

Meteo Sicilia: tregua dal gran caldo con un evidente calo di temperature. Preallerta di livello medio per rischio incendi.

Meteo Sicilia: sono stati giorni infernali quelli vissuti dall’Isola che ha dovuto fare i conti con incendi praticamente ovunque e con temperature altissime intorno ai 47 gradi. Ma dalla giornata di oggi, giovedì 27 luglio, è previsto un periodo di tregua dal grande caldo in Sicilia. Tuttavia, per quanto riguarda gli incendi, la protezione civile, nell’ultimo bollettino diramato, raccomanda alla massima attenzione.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Nell’ultimo bollettino diramato, la cui validità è partita dalla mezzanotte di oggi, la protezione civile segnala uno stato di preallerta in tutta l’Isola, con pericolosità media, secondo cui Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce.

Situazione in netto miglioramento per quanto riguarda, invece il rischio ondate di calore. Se nei giorni scorsi era perenne l’allerta rossa, di livello 3, su una scala da 0 a 3, nelle giornate di oggi e di domani, alcune province dell’Isola si coloreranno di giallo, piazzandosi al livello 1. Tra queste, Catania, con la massima percepita di 36 gradi sia per la giornata di oggi, giovedì 27 luglio, che per domani, venerdì 28 luglio, Messina, con la massima percepita di 35 gradi per oggi e di 36 gradi per domani, e Palermo con 35 gradi di massima percepita, sia per oggi che per domani.

Le previsioni di oggi

Giornata di oggi che, dunque, dà il via ad una tregua in Sicilia. Le temperature massime si attesteranno, infatti, poco sopra i 30 gradi e la più alta sarà di 33, ad Agrigento, Catania e Siracusa. Sarà sotto i 30 gradi, invece, la massima a Enna e Trapani, con 28. Sensibile calo per quanto riguarda la temperature minime. A Caltanissetta è prevista una minima di 17 gradi, a Enna 14 e a Ragusa 17.

Da segnalare cielo poco nuvoloso a Palermo in mattinata, nel pomeriggio e in serata, intorno alle 21.

I venti saranno deboli e moderati in tutta l’Isola.