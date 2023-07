Meteo Sicilia, temperature in calo ma è ancora allerta caldo: l’avviso

Meteo Sicilia: nonostante il notevole calo delle temperature, prosegue l'allerta per il caldo nell'intera regione.

Meteo Sicilia: i “giorni di fuoco” sembrano essere ormai passati, con il sollievo dei siciliani e dei turisti che hanno dovuto fronteggiare i quasi 50 gradi degli ultimi giorni. Infatti, sono stati numerosi gli incendi che hanno coinvolto la Sicilia nelle ultime giornate, da una punta all’altra dell’Isola. Tra questi, alcuni hanno reso necessarie la chiusura temporanea dell’aeroporto di Palermo, oltre che di numerose strade e autostrade. Il tutto senza contare i disagi dovuti alla mancanza di acqua e luce in diverse aree, soprattutto nel Catanese, per intere giornate a causa dei danni provocati dal caldo e dagli incendi.

Tuttavia, secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino meteo della Protezione Civile, l’allerta per il caldo non è destinata ad esaurirsi. Infatti, anche per la giornata di domani, 28 luglio 2023, e di sabato 29 luglio 2023, sono previste delle ondate di calore in arrivo nelle città dell’Isola. In particolare, domani è prevista un’ondata di calore di livello 1 per le città di Catania, Messina e Palermo, con temperature percepite rispettivamente pari a 36, 37 e 35 gradi. Invece, il caldo sembra destinato ad aumentare per sabato, quado l’ondata di calore diventerà di livello 2 a Palermo con una temperatura percepita pari a 37 gradi, mentre proseguirà l’allerta di livello 1 a Catania e Messina.

Ma il contenuto del bollettino non si esaurisce con la previsione delle ondate di calore. Infatti, all’interno dell’avviso della Protezione Civile è presente anche una sezione dedicata al rischio incendi, tema particolarmente importante per la Sicilia. Secondo quanto riportato nel bollettino, per la giornata di domani è previsto lo stato di preallerta arancione in tutta l’Isola per il rischio incendi. Inoltre, la pericolosità è di livello basso solo per la provincia di Messina, mentre rimane di livello medio per tutte le altre province siciliane.