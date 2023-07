Meteo Sicilia, il grande caldo va in ferie: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia, è prevista una leggera tregua dal grande caldo per l'Isola. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo Sicilia: rispetto alle scorse giornate per questo weekend il caldo sembra essersi preso una leggera tregua dall’Isola, di conseguenza è previsto un lieve abbassamento delle temperature per questo weekend.

Già dalla giornata di venerdì 28 luglio, si può notare come le temperature siano diminuite rispetto ai 40 gradi e più degli scorsi giorni. A Trapani ad esempio è prevista una massima di 31 gradi con sole e cielo poco nuvoloso, mentre a Palermo la massima prevista è di 33 gradi a fronte di una temperatura minima di 22 gradi. Previste alte temperature invece a Siracusa che è la provincia più calda dell’isola con ben 37 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 29 luglio

Come già detto in precedenza per questo weekend le temperature in Sicilia saranno sotto i 40 gradi. Tuttavia non mancherà il caldo in molte province dell’Isola, ad esempio a Ragusa è prevista una minima di 20 gradi e una massima di 37 gradi, rimarrà Siracusa la provincia più calda dell’Isola con una massima di 38 gradi.

Ad Agrigento e Caltanissetta è prevista una massima di 37 gradi, mentre a Palermo e Messina la temperatura massima prevista è di 34 gradi con minime rispettivamente di: 26 e 25 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 30 luglio

Anche per domenica 30 luglio la situazione non dovrebbe subire particolari variazioni: nella provincia di Agrigento la temperatura massima prevista è di 39 gradi, mentre a Siracusa la temperatura massima di 38 gradi, a fronte di una minima di 22 gradi.

Più fresco invece a Enna e Trapani, nell’ennese la minima prevista è di 16 gradi mentre la massima prevista è di 33 gradi, invece nel trapanese la minima prevista è di 16 gradi, mentre la massima prevista è di 33 gradi.

A Palermo invece è prevista una minima di 25 gradi e una massima di 33 gradi, previsto più caldo invece a Ragusa dove la massima prevista dovrebbe arrivare attorno ai 37 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Anche la provincia etnea seguirà il copione delle altre province siciliane, è previsto seppur lieve, un abbassamento delle temperature, nella giornata di venerdì 28 infatti la massima prevista è di 36 gradi. È previsto più caldo invece per la giornata di sabato 29, infatti la massima prevista si aggira intorno ai 37 gradi.

Infine, per quanto concerne la giornata di domenica 30 luglio è prevista una minima di 24 gradi e una massima di 37 gradi con venti deboli e sole caldo.