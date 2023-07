Meteo Sicilia, temperature in rialzo ma ancora tregua dal gran caldo: le previsioni

Meteo Sicilia: continua la tregua dal caldo infernale della settimana scorsa. Ecco le previsioni di oggi e di domani, primo agosto.

Meteo Sicilia: la morsa del gran caldo ha, momentaneamente, allentato la presa sull’Isola che comunque presenta temperature al di sopra dei 30 gradi ma ben lontane dai circa 47 gradi della scorsa settimana che hanno creato non poche difficoltà in diverse zone. La protezione civile, tuttavia, raccomanda la massima attenzione per quanto riguarda gli incendi.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Nonostante la tregua dal gran caldo, la protezione civile ha diramato il consueto bollettino dove si segnala uno stato di preallerta per il rischio incendi in tutta l’Isola. Secondo quanto si riporta, la Sicilia è colorata di giallo e la pericolosità è di livello medio. La validità è scattata dalla mezzanotte di oggi, lunedì 31 luglio, e durerà per l’intera giornata di domani.

Non presenti, invece, dati per quanto riguarda le ondate di calore.

Meteo Sicilia: lunedì 31 luglio

Come già anticipato, quindi, le temperature sono ben lontane dal clima infernale della settimana scorsa. Tuttavia, in alcune province, le massime si mantengono molto alte, fino a 39 gradi, come a Siracusa, città più calda dell’Isola. La temperatura massima più bassa è prevista a Trapani, con 31 gradi, insieme a Enna con 32 e con una minima di 17 gradi. Da segnalare la massima di 37 gradi ad Agrigento e a Ragusa. I venti saranno deboli e moderati ovunque.

Meteo Sicilia: martedì 1 agosto

Ma come saranno le previsioni del primo giorno del mese di agosto? L’ottavo mese dell’anno esordirà con un lieve calo delle temperature. Di 2 gradi più bassa la massima di Siracusa, a 37 gradi, mentre 31 saranno quelli di Trapani e di Enna. I venti saranno moderati in tutta l’Isola.

Meteo Catania: le previsioni di oggi e domani

In tendenza con il resto dell’Isola, anche a Catania le forti ondate di calore della settimana scorsa sono in pausa. Per la giornata di oggi, lunedì 31 luglio, il capoluogo etneo è la seconda città più calda, con una massima di 38 gradi.

A Catania, il mese di agosto si aprirà, invece, con 36 gradi di massima, specie nelle prime ore del pomeriggio.

I venti si manterranno deboli e moderati.