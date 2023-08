Meteo Sicilia, è allerta incendi in alcune zone dell’Isola: le province interessate

Meteo Sicilia: la protezione civile un' allerta rossa per rischio incendi in alcune zone dell'Isola. Ecco dove.

Meteo Sicilia: se in questi giorni il gran caldo sta dando un po’ di tregua all’Isola, in alcune zone, a partire dalla mezzanotte di domani, mercoledì 2 agosto, e per le successive 24 ore, la protezione civile ha diramato un’ allerta rossa per rischio incendi in alcune province.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Le zone a colorarsi di rosso per il rischio incendi sono quelle della provincia di Caltanissetta e di Enna. Il livello di allerta segnalato è di “attenzione”, il quale presuppone che le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce. Il livello di pericolosità è alto, a differenza del resto dell’Isola che si colloca ad un livello medio, con uno stato di preallerta.

Meteo Sicilia: rischio ondate di calore

Il bollettino diramato dalla protezione civile segnala un rischio di ondate di calore di colore verde, nonché al livello 0, con Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione, per Catania e Messina, sia per mercoledì 2 agosto che per giovedì 3 agosto. Nel capoluogo etneo, la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi, sia per quanto riguarda mercoledì che per quanto riguarda giovedì, mentre a Messina la massima percepita sarà di 35 gradi per entrambi i giorni.

Situazione diversa a Palermo, che si colora di arancione, al livello 2. Ci saranno, quindi, temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. Nel capoluogo siciliano, la temperatura massima percepita, secondo quanto riporta il bollettino, sarà di 36 gradi per le giornate di domani e dopodomani.