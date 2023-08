Deve atterrare a Catania, ma lo dirottano e diventa virale: cos’è successo veramente

Il pilota doveva atterrare a Catania, ma dopo un contrordine dalla torre di controllo, è atterrato a Malta. Il cambio di rotta, tuttavia, è piuttosto particolare e ha scatenato i commenti sui social.

il volo LH306 di Lufthansa era decollato da Francoforte con un forte ritardo, precisamente alle 12:48 dello scorso 28 luglio e sarebbe dovuto atterrare presso l’aeroporto di Catania dopo circa due ore e venti e dunque, dopo quasi due ore di volo, il pilota era pronto per le operazioni di atterraggio.

Tuttavia, dalla torre di controllo siciliana è arrivato un contrordine: l’aereo non ha potuto atterrare a Catania ed è stato necessario fare rotta su Malta, rovinando così i piani dei passeggeri che già pregustavano un soggiorno alle pendici dell’Etna. La rotta fatta dal pilota e ripresa da Flightradar è piuttosto particolare per via della sua forma e le immagini si sono diffuse facilmente su tutti i social, creando stupore e disappunto a moltissimi utenti. I commenti si dividono tra chi attribuisce questo cambio di rotta alle condizioni dell’aeroporto di Fontanarossa dopo l’incendio di giorno 16 luglio e chi sostiene che le condizioni del tempo non avrebbero permesso al pilota un atterraggio di sicurezza; altri utenti hanno sottolineato come quella rotta e quella forma siano state frutto di una manovra necessaria per il corretto proseguimento del volo in massima sicurezza.

L’atterraggio dell’aereo era previsto sulla pista numero otto presso l’aeroporto di Fontanarossa, ma il “forte vento“, come ha sottolineato il pilota Francesco Biondi a Open, ha impedito un atterraggio sicuro. La manovra effettuata dal pilota ricorda un “fallo” nel cielo, ma Biondi ha sottolineato che “Non vi è in cabina di pilotaggio spazio alcuno per rabbia o furia che si sfogano nell’iniziativa personale“. Si è trattato, dunque, semplicemente di una procedura standard.