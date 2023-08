Meteo Sicilia, persiste rischio incendi nell’Isola: il bollettino

Meteo Sicilia, lieve aumento delle temperature e rischio incendi: tutti i dettagli del bollettino delle Protezione Civile.

È ancora allerta incendi in Sicilia: il Dipartimento Regionale della Protezione civile ha infatti diramato diversi gradi di allerta in tutta la regione. Di seguito tutti i dettagli.

Meteo Sicilia: preallerta rischio incendi

Per la giornata di oggi, 2 Agosto 2023, la Protezione Civile nel suo bollettino avvisa ancora della possibilità di incendi in Sicilia. Come da loro riportato, nonostante il non consistente aumento delle temperature nei prossimi giorni – salvo nella provincia di Palermo– , il livello di preallerta si attiva nella regione siciliana quando si è in corso di “Campagna AIB estiva”, rispettando precise procedure della Protezione Civile.

Il bollettino prevede differenti livelli di pericolosità: per quanto riguarda la provincia di Catania, questa si trova in uno stadio di allerta arancione, vale a dire “preallerta”. Invece, le province di Caltanisetta ed Enna si trovano in stato di pericolosità alta, con un allerta rossa dal livello “Attenzione“. Per le altre province, resta un livello di preallerta.

Meteo Sicilia: ondate di calore

Nel bollettino vengono riportate anche le possibili ondate di calore che investiranno il territorio siciliano nelle prossime 24 ore. Per la giornata di oggi, è previsto un aumento delle temperature significativo nella provincia di Palermo, con un allerta media di colore arancione. Di seguito le zone in dettaglio.