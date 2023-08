Meteo Sicilia, è allerta arancione per rischio incendi: le previsioni di oggi

Meteo Sicilia: temperature che si mantengono stabili, ben lontane dal caldo infernale di luglio. Ma è allerta arancione per gli incendi.

Meteo Sicilia: continua ancora la tregua dal grande caldo, con temperature che restano, comunque, alte, in linea con la stagione estiva, ma ben lontane da quelle infernali affrontate nel mese di luglio. Nel nuovo bollettino, la protezione civile mette in guardia per quanto riguarda gli incendi, diramando uno stato di preallerta. Ecco, nel dettaglio, l’avviso e le previsioni meteo di oggi.

Meteo Sicilia: allerta incendi arancione

Come riportato dal bollettino della protezione civile, dalla mezzanotte di oggi, fino all’intera giornata di domani, l’Isola è in uno stato di preallerta per quanto riguarda il rischio incendi. Nelle province di Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani, il livello di pericolosità è basso. Medio è, invece, per Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo.

Meteo Sicilia: rischio ondate di calore

Il livello del rischio di ondate di calore conferma la tregua dal caldo che persiste fino a questo momento, con temperature sicuramente alte ma non tali da rappresentare un rischio rilevante per la salute della popolazione.

Nell’avviso della protezione civile, Catania, Messina e Palermo si colorano di giallo, collocandosi al livello 1 per quanto riguarda il rischio di ondate di calore.

Nel capoluogo etneo, la temperatura massima percepita prevista è di 38 gradi, sia per la giornata di oggi, giovedì 3 agosto, che per quella di domani, venerdì 4 agosto.

A Messina, la massima percepita prevista sarà, invece, di 37 gradi, per entrambe le giornate.

Di due gradi più bassa, rispetto alle altre 2 maggiori città della Sicilia, quella del capoluogo, Palermo, con una temperatura massima prevista di 35 gradi, sia per oggi che per domani.

Le previsioni di oggi

Per la giornata di oggi, giovedì 3 agosto, sole e caldo in tutta l’Isola, con temperature ben al di sopra dei 30 gradi. La città più calda della Sicilia sarà Agrigento, con una massima di 37 gradi, seguita da Catania e Siracusa con 36. Ad Enna la massima più bassa, con 31 gradi, mentre la minima scenderà a 15. I venti saranno deboli o moderati in tutta l’Isola.