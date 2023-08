Aeroporto Catania, navette gratuite per gli altri scali siciliani: gli orari di oggi

Aeroporto Catania: altri dirottamenti programmati per oggi e i passeggeri potranno usufruire delle navette gratuite: ecco gli orari.

Aeroporto Catania: ancora dirottamenti per la giornata di oggi, giovedì 3 agosto. Diversi sono, infatti, voli ex Fontanarossa che partiranno dagli altri scali siciliani e i passeggeri potranno usufruire delle navette gratuite per raggiungerli. Gli aeroporti verso i quali sono previste le navette sono i principali scali di dirottamento dei voli da Catania: Comiso, Trapani e Palermo.

Per ogni scalo siciliano, le maggiori aziende di trasporti in Sicilia hanno messo a disposizione più bus in partenza agli stessi orari, con capienze che possono variare da 55 a 80 posti.

Aeroporto Catania: gli orari delle navette di oggi

Ecco quali sono gli orari di partenza di oggi delle navette per raggiungere gli altri scali siciliani, che vengono pubblicate ogni giorno attraverso i canali social degli aeroporti.