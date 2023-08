Aeroporto Catania: la lista dei voli dirottati a Trapani oggi

Voli dirottati a Trapani oggi: l'elenco dei movimenti rimandati dall'aeroporto di Catania a quello di Birgi per la giornata odierna.

Voli dirottati a Trapani oggi: sono ancora numerosi i movimenti rimandati da Catania Fontanarossa sugli altri aeroporti vicini. A tal proposito, dopo l’incendio avvenuto lo scorso 16 luglio, il quale ha danneggiato il Terminal A dell’aeroporto di Catania, la ripresa non è ancora completa. Rimane quindi fondamentale il supporto degli scali aeroportuali vicini per espletare tutti i voli previsti su Catania in un periodo critico come quello delle vacanze estive.

Ogni giorno vengono comunicati i voli che saranno dirottati, in partenza o in arrivo all’aeroporto di Catania. Sono quindi in campo tutte le forze per salvare la stagione turistica della Sicilia da parte degli aeroporti di Comiso, Trapani e Palermo, in supporto allo scalo di Fontanarossa. Nel frattempo sono numerosi i disagi per lavoratori e passeggeri, i quali sono costretti a improvvisare viaggi verso i vari scali siciliani per poter prendere il proprio volo o rientrare a Catania. Tuttavia, sono state messe a disposizione dei passeggeri alcune navette gratuite che permettono i collegamenti tra i vari scali.

I voli dirottati a Trapani oggi

Ecco l’elenco dei voli dirottati a Trapani oggi, come riportato dal sito dell’aeroporto di Catania.

Partenze

Ryanair FR 00368 Malta (MLA) 3 Ago. 08:00;

Ryanair FR 02262 Bergamo (BGY) 3 Ago. 08:25;

Ryanair FR 00377 Venezia (VCE) 3 Ago. 09:05;

Ryanair FR 00740 Bologna (BLQ) 3 Ago. 09:10;

Ryanair FR 01566 Vienna (VIE) 3 Ago. 09:40;

Ryanair Ryanair FR 01577 Berlino (BER) 3 Ago. 10:10;

Ryanair FR 00629 Londra (LTN) 3 Ago. 11:15;

Ryanair FR 01088 Bologna (BLQ) 3 Ago. 12:55;

Ryanair FR 00899 Venezia (VCE) 3 Ago. 13:50;

Ryanair FR 04064 Marseille (MRS) 3 Ago. 14:20;

Ryanair FR 04065 Madrid (MAD) 3 Ago. 17:45;

Ryanair FR 06372 Katowice (KTW) 3 Ago. 18:35;

Ryanair FR 01020 Torino (TRN) 3 Ago. 20:15;

Ryanair FR 06650 Bergamo (BGY) 3 Ago. 21:20;

Ryanair FR 01075 Venezia (VCE) 3 Ago. 22:00;

Ryanair FR 01086 Bologna (BLQ) 3 Ago. 22:30;

Ryanair FR 00396 Malta (MLA) 3 Ago. 23:20.

Arrivi