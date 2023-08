Aeroporto di Catania, aperto oggi nuovo Terminal: frequenza voli aumentata

Aperto dalle 04:00 di oggi il nuovo Terminal dell'Aeronautica Militare all'Aeroporto di Catania. Aumentata la frequenza dei voli.

Aperto oggi dalle 04:00 del mattino il nuovo piccolo Terminal realizzato dall’Aeronautica Militare per far fronte all’emergenza voli scaturita dall’incendio del Terminal A dell’Aeroporto di Catania lo scorso 16 luglio.

La struttura, situata tra i Terminal B e C dell’aeroporto, è grande circa 500 mq ed è dotata di tutta l’attrezzatura radiogena per il controllo passeggeri e bagagli. Permetterà di gestire 4 voli in più ogni ora, due in partenza e due in arrivo, portando la capacità dell’aeroporto da 10 voli orari a 14, 7 in partenza e 7 in arrivo.

Su Facebook, la SAC, l’azienda che gestisce l’Aeroporto di Catania, ringrazia con un post l’Aeronautica Militare per il “prezioso sostegno” in questa situazione emergenziale.