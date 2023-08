Incendio Aeroporto Catania: i voli dirottati a Palermo oggi

Voli dirottati a Palermo oggi: prosegue l'emergenza dell'aeroporto di Catania dopo l'incendio che ha danneggiato il Terminal A.

Non si è ancora fermata l’emergenza dell’aeroporto di Catania. Infatti, a poco meno di tre settimane dall’incendio che ha danneggiato il Terminal A di Fontanarossa, sono ancora diversi i disagi per passeggeri e lavoratori. Proseguono i dirottamenti verso gli altri aeroporti vicini a Catania per dare un sostegno allo scalo aeroportuale etneo, come Palermo, Comiso e Trapani. Questo perché, soprattutto in piena stagione estiva, i movimenti sull’aeroporto di Catania sono moltissimi e con l’attuale situazione dello scalo etneo è impossibile gestirli tutti autonomamente.

A tal proposito, sono diversi i voli che ogni giorno vengono dirottati da Catania verso gli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani, sia in partenza che in arrivo. Il tutto creando un notevole disagio per i passeggeri, costretti a spostarsi da una parte all’altra dell’Isola con un preavviso relativamente adeguato. Per effettuare gli spostamenti tra i vari scali siciliani, sono state predisposte delle navette gratuite, i cui orari vengono comunicati di volta in volta.

Voli dirottati a Palermo

Ecco la lista dei voli dirottati a Palermo oggi, 3 agosto 2023. Lo schema è stato pubblicato tramite i canali social ufficiali dell’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”.