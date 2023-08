Ponte sullo Stretto sempre più reale: le immagini di come sarà [VIDEO]

Webuild ha diffuso un nuovo video su come sarà il Ponte sullo Stretto di Messina: di seguito le immagini dell'infrastruttura.

“Il ponte sullo Stretto richiede maestranze, tecnici. Ci vogliono scuole in Sicilia e Calabria per formare quei tecnici“, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in occasione della festa della Lega Romagna in corso a Cervia.

“Ma servono scuole anche dopo – ha continuato il ministro – per un grande decollo del territorio. Servono tecnici e maestranze per costruire il Ponte“.

Nel frattempo, Webuild, l’azienda capofila che costruirà il ponte tra la Sicilia e la Calabria, ha diffuso un nuovo video su come sarà l’infrastruttura: di seguito le immagini.