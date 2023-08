Emergenza aeroporto Catania: i voli dirottati a Comiso di oggi

Emergenza aeroporto Catania: nuova giornata di dirottamenti verso gli altri scali siciliani. Ecco quelli per l'aeroporto di Comiso.

Emergenza aeroporto Catania: è ancora lunga la lista dei voli ex Fontanarossa dirottati verso gli altri scali siciliani e, anche oggi, i passeggeri dovranno tenere gli occhi ben aperti per consultare l’elenco e organizzarsi per tempo con le navette gratuite messe a disposizione per raggiungere gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani.

Nel frattempo, da stamattina alle 4, è stato attivato il nuovo piccolo terminal aggiuntivo realizzato assieme all’Aeronautica Militare, che permetterà di passare a 14 voli l’ora, 7 arrivi e 7 partenze.

Emergenza aeroporto Catania: voli dirottati a Comiso

Ecco, di seguito, i voli dirottati, ex Catania, in arrivo e in partenza, all’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, come riportato dai siti ufficiali sia dello scalo etneo che di quello situato nel Ragusano e sui canali social.