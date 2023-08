Divulgazione scientifica e difesa della biodiversità nel Catanese: i luoghi da visitare

Ecco i 3 luoghi che promuovono educazione ambientale, fruizione turistica, divulgazione scientifica e difesa della biodiversità nel Catanese.

Alle pendici dell’Etna, più precisamente a Viagrande, si trovano tre strutture in un’unico luogo, con lo stesso obiettivo: promuovere educazione ambientale, fruizione turistica, divulgazione scientifica e difesa della biodiversità. L’apiario, la Casa delle Farfalle ed il Museo dell’Etna sono gestiti dall’associazione Amici della Terra, l’ente senza fini di lucro operante sul territorio etneo da circa un ventennio, insieme al Planetario e il Parco dei Miti.

“Si tratta di strutture che mirano a educare e sensibilizzare attraverso il coinvolgimento emozionale, soprattutto dei più piccoli. Proprio per questo sono tra le più visitate in Sicilia, in particolare da scolaresche di ogni ordine e grado – si legge nella nota -. Valorizzano il territorio e chi lo abita, passando dall’esplorazione del vulcano, alla scoperta della natura attraverso il mondo delle farfalle e adesso anche quello delle api, stimolando comportamenti corretti, orientando alla cura per l’ecosistema, con l’obiettivo di rendere l’esperienza della visita un’occasione straordinaria di edutainment: divertente, sicura e formativa. L’Apiario dell’Etna è la novità della stagione estiva 2023. Un grande spazio didattico con aree interattive, pannelli informativi e arnie, che si presta per visite guidate rivolte alle famiglie“.

Per quanto riguarda l’apiario, al suo interno si trova un apicoltore che, in sicurezza, accompagnerà i visitatori nel mondo delle api e del miele. Nella storica Casa delle Farfalle, invece, centinaia di farfalle vive e libere all’interno di una grande serra tropicale volano indisturbate in un’atmosfera da sogno. Infine, il Museo dell’Etna, museo vulcanologico più grande d’Italia di oltre duemila metri quadrati che ospitano diverse aree tematiche e approfondimenti scientifici.