Aeroporto Catania tra danni economici e lamentele: ne risente il turismo

Sono numerosissimi i danni conseguenti all'incendio scoppiato all'aeroporto di Catania lo scorso 16 luglio.

L’emergenza dell’aeroporto di Catania persiste anche dopo più di due settimane dall’incendio scoppiato lo scorso 16 luglio. I disagi continuano imperterriti, tra voli cancellati, voli dirottati , meme e le lamentele dei passeggeri, che non sono poche. Nel frattempo, dalla Regione e dalla Sac si sentono annunci sempre più rassicuranti sul una rapido ritorno alla normalità e sugli sforzi che vengono fatti per alleviare i disagi.

Aeroporto Catania: i disagi dei passeggeri

Sui gruppi Facebook riguardanti l’aeroporto di Catania sono moltissime le persone che chiedono aiuto per sapere dei dirottamenti o delle eventuali cancellazioni dei propri voli. Altrettante sono le lamentele e le comunicazioni: “Mi è arrivato il messaggio che sarei atterrata a Trapani da Bergamo , magicamente arrivo qui in aereoporto in tempo reale aggiornano, rimettendo Catania“, scrive per esempio A.G.

“Da poco fatto un volo da Catania, devo dire che il servizio è ottimo, nonostante la situazione ho avuto solo un ritardo di 4 ore e un dirottamento, nonostante ciò niente di cui lamentarmi, l’acqua c’è, con soli 3€ puoi comprarti una bottiglietta intera, calda“, scrive ironicamente un altro utente.

“Una bolgia infernale, gente ammassata come animali, l’organizzazione del personale che prova ad essere concreta viene a scontarsi con la carenza della minima strumentazione (megafono, microfono, altoparlante) quindi i poveri dipendenti provano a chiamare i voli in partenza a voce e si crea un caos assurdo. Gli aerei tutti in ritardo (quelli che partono), i dipendenti lavorano in condizioni pessime e riescono a mantenere la calma, ma la gente giustamente si innervosisce“, segnala G.R.

Emergenza aeroporto Catania: i danni economici al turismo

I problemi dell’utenza sono molteplici, ma a questi vanno aggiunti i danni all’immagine della Sicilia ed i conseguenti danni economici al turismo isolano, causati dalla rinuncia alla vacanza per i problemi dell’aeroporto della città.

Secondo un’indagine di CST per Assoturismo Confesercenti, infatti, il caos generato dall’incendio dell’aeroporto di Fontanarossa ha fatto saltare almeno 40mila pernottamenti in Sicilia, per evitare problemi con i vari possibili dirottamenti in quanto, per esempio, l’aeroporto di Trapani in bus dista quasi cinque ore da quello di Catania.