Aeroporto Catania, si teme sovraffollamento: le indicazioni per i voli in partenza

Nuove indicazioni per i voli in partenza: di seguito la comunicazione da parte dell'aeroporto di Catania.

Sono passate due settimane dal terribile incendio che ha colpito l’aeroporto di Catania. Notevoli i danni e i disagi recati ai turisti e al popolo siciliano. Resta ancora da chiarire la causa dell’incendio, molteplici sono le ipotesi sul rogo; continuano le indagini e le perizie.

Gli enti competenti stanno cercando di ripristinare, nel più breve tempo possibile, i vari terminal per garantire i voli da Catania. Al momento è operativo il Terminal C e sul proprio profilo social l’aerodromo lancia un nuovo avviso ai passeggeri: “Si pregano i gentili passeggeri con volo schedulato in partenza dal Terminal C dell’aeroporto di Catania – si legge nel post – di presentarsi al massimo 3 ore prima dell’orario previsto di partenza, per evitare il sovraffollamento del Terminal. Si ringrazia per la collaborazione”.