Meteo Sicilia, bollino arancione per rischio incendi: le zone interessate

Meteo Sicilia: è allerta arancione per rischio incendi ma le temperature mantengono la media stagionale. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: se le temperature si mantengono stabili, lontane dal grande caldo di luglio, il bollettino della Protezione Civile fa tenere alta l’attenzione per quanto riguarda il rischio di incendi nell’Isola. Il nuovo avviso è già valido dalla mezzanotte di oggi e lo sarà per l’intera giornata di domani,

Meteo Sicilia: preallerta rischio incendi

Permane su tutto il territorio siciliano una preallerta arancione, con la pericolosità che si attesta ad un livello medio. La presenza dei forti venti nord-occidentali, con rinforzi di burrasca potrebbero agevolare la propagazione di piccoli o medi roghi.

Di seguito i dati riportati nella tabella della protezione civile per la regione Sicilia:

Meteo Sicilia: temperature in aumento

Se nei giorni scorsi le temperature si sono mantenute stabili, lo stesso scenario continuerà nelle giornate di domani e dopodomani.

Sull’ Isola persiste il caldo e tra oggi e domani si assisterà ad un leggero aumento delle temperature.

Le precipitazione saranno assenti su tutto il territorio siciliano le temperature si manterranno sulle medie stagionali.

Per la giornata di oggi, lunedì 7 agosto, la città con la temperatura più alta sarà Siracusa, con 34 gradi. Sotto i 30 scende Trapani, stando a quanto riporta iLMeteo.it, con una massima di 26 gradi e cielo nuvoloso in alcune frazioni della giornata.

Per domani, martedì 8 agosto, sarà Agrigento ad essere la più calda, con una massima di 32 gradi. La più fresca sarà Enna, con la massima che scenderà a 25 gradi e la minima a 13.

Le previsioni a Catania

Anche nel capoluogo etneo, temperature stabili sia per la giornata di oggi che per quella di domani. Per quanto riguarda la data odierna, a Catania la temperatura massima raggiungerà i 33 gradi mentre la minima è di 19.

Poche variazioni per domani, martedì 8 agosto, con la massima di 31 gradi e la minima di 20. I venti si manterranno deboli e moderati per entrambe le giornate.