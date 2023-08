Meteo Sicilia, continua l’allerta per rischio incendi: il bollettino

Meteo Sicilia, persiste l'allerta rischio incendi nell'Isola: tutti i dettagli del bollettino della Protezione Civile.

Ritorna l’allerta incendi in Sicilia: questo è ciò che viene riportato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile per la Regione siciliana. Di seguito tutti i dettagli.

Meteo Sicilia: preallerta rischio incendi

Per la giornata di oggi, 8 agosto 2023, la Protezione Civile ha diffuso nel suo bollettino un avviso di allerta per la possibilità diffusa di incendi nell’Isola. Nonostante la stabilità delle temperature, si registra ancora un rischio alto. Infatti, il livello di preallerta si attiva nella regione siciliana quando si è in corso di “Campagna AIB estiva”, rispettando precise procedure della Protezione Civile.

Il bollettino è formata da tre livelli di pericolosità, ma in tutte le province della Sicilia viene registrato un livello di preallerta con colore arancione, livello che precede l’allerta rossa.

Meteo Sicilia: ondate di calore in calo

Per quanto riguarda le possibili ondate di calore, nel bollettino è riportato ” un livello 0” dal colore verde segnalando che non ci sia alcun rischio per la popolazione. Pare infatti, che ancora per qualche il giorno il grande caldo dia tregua all’intera isola, registrando infatti delle temperature che variano di pochi gradi al di sopra dei 30°, in particolare nella provincia di Catania la temperatura massima percepite sarà di 33 gradi.