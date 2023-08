Meteo Sicilia, Isola ancora in allerta per rischio incendi: il bollettino

Meteo Sicilia: anche se le temperature si sono stabilizzate, nell'Isola persiste il rischio incendi. Di seguito il bollettino diramato dalla Protezione civile.

Meteo Sicilia, il caldo non vuole abbandonare l’Isola, infatti la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta per rischio incendi e ondate di calore. Tutte le province siciliane sono in stato di preallerta: di seguito i dettagli.

Meteo Sicilia, preallerta per rischio incendi

Per la giornata del 9 agosto, la Protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino dov’è presente un avviso di allerta perla possibilità di incendi sull’Isola. Anche se le temperature in questi giorni si sono stabilizzate, il rischio incendi rimane e dunque persiste il livello di preallerta.

Si ricorda che il bollettino è composto da tre livelli di pericolosità, ma in tutta l’Isola l’unico livello registrato è quello arancione, quello di preallerta, che precede l’allerta rossa.

Meteo Sicilia, ondate di calore sotto controllo

Per quanto concerne le possibili ondate di calore, nel bollettino è presente un livello zero dal colore verde, segnando dunque che non si attesta nessun rischio per la popolazione. Si ha l’impressione che le temperature sull’Isola si siano stabilizzate, infatti quest’ultime si aggirano intorno ai 30 gradi, infatti ad esempio nella provincia etnea la temperatura prevista per la giornata di oggi dovrebbe aggirarsi intorno ai 32 gradi.