Meteo Sicilia, stop al forte caldo ma rimane rischio incendi: l’avviso

Meteo Sicilia, diminuisce il forte caldo sull'Isola ma l'attenzione rimane riguardo al rischio incendi: l'avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: agosto si sta rivelando un mese inaspettatamente fresco considerando le temperature degli ultimi giorni. Infatti, l’abbassamento delle temperature è stato notevole, soprattutto in considerazione dei giorni di fuoco vissuti nella seconda parte di luglio. A tal proposito, è diminuito anche il rischio di ondate di calore in Sicilia, come riportato nei bollettini meteo della Protezione Civile.

Infatti, anche secondo l’ultimo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana, per la giornata di oggi, 10 agosto 2023, non si registrano ondate di calore in arrivo nell’Isola. Questo riguarda le aree di tutte e tre le città metropolitane di Catania, Messina e Palermo, dove le temperature massime percepite rimarranno entro i 30 gradi tra oggi e domani.

Tuttavia, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il rischio incendi. Infatti, sebbene le temperature siano in diminuzione, l’attenzione relativa alla possibilità che si verifichino roghi nell’Isola rimane sulla soglia di preallerta. Si tratta del secondo stadio su tre livelli di allerta e riguarda l’intera isola per la giornata di oggi.

In particolare, si registra un livello di pericolosità media per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Trapani, mentre nel resto della Sicilia il livello rimane basso. Per conoscere le previsioni relative alla giornta di domani, 11 agosto 2023, sarà necessario attendere il prossimo bollettino meteo Sicilia la cui pubblicazione è prevista per oggi pomeriggio.