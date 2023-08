Meteo San Lorenzo: le previsioni della Notte delle Stelle in Sicilia

Meteo San Lorenzo: che tempo farà in Sicilia per la Notte delle Stelle? Ecco le previsioni per la giornata odierna nell'Isola.

Meteo San Lorenzo: quali saranno le previsioni meteo Sicilia per la Notte delle Stelle? Ogni anno il 10 agosto si festeggia San Lorenzo, meglio nota come la Notte delle Stelle Cadenti dato che è proprio in questi giorni che si può ammirare il fenomeno delle Perseidi nel cielo. Ma per poter ammirare le stelle cadenti è fondamentale conoscere le condizioni meteo, dato che senza cieli limpidi non è possibile vedere alcuna stella. Ecco quindi le previsioni meteo San Lorenzo in Sicilia.

San Lorenzo: la storia della Notte delle Stelle

Prima di dare uno sguardo alle previsioni, può essere interessante scoprire la storia della Notte delle Stelle. Infatti, non molti sanno che le Stelle Cadenti del 10 agosto sono anche dette le “lacrime di San Lorenzo”. Il motivo di questo soprannome è dato dalla leggende che vede le Perseidi come le lacrime versate dal santo durante il suo martirio. Da qui anche la credenza di esprimere un desiderio quando si vede una stella cadente. Infatti, si ipotizza che il santo possa aiutare chi ha espresso il desiderio a realizzarlo.

Meteo San Lorenzo: le previsioni

Ma quali saranno le condizioni meteo del 10 agosto? In generale, coloro i quali vorranno ammirare le stelle possono stare sereni, dato che in Sicilia i cieli saranno sereni ovunque. Infatti, le previsioni per la giornata di oggi sono ottime dappertutto nell’Isola.

Unica accortezza, soprattutto per coloro i quali avranno intenzione di trascorrere la notte di San Lorenzo in montagna, è quella di fare attenzione alle temperature. Infatti, negli ultimi giorni si è notato un abbassamento generale delle temperature in Sicilia e, di conseguenza, è possibile che sui rilievi i gradi possano diminuire notevolmente durante la notte. In generale, le massime di oggi in Sicilia non supereranno i 32 gradi durante le ore più calde, mentre le minime toccheranno persino 11 e 14 gradi a Enna e Caltanissetta. Per quanto riguarda la città di Catania, le temperature si attesteranno tra i 21 e i 32 gradi e si prospetta un cielo sereno per poter ammirare le Perseidi.

Meteo Ferragosto: le previsioni in Sicilia

Trascorso San Lorenzo, è tempo di pensare a Ferragosto. Fortunatamente per coloro i quali sono alle prese con l’organizzazione della festa estiva, le condizioni meteo per il 14 e il 15 agosto in Sicilia sono ottimali. Infatti, sarà previsto sole e caldo quasi in tutta l’Isola, con cieli sereni e nessun rischio di precipitazioni. Inoltre, le temperature non dovrebbero superare i 35 gradi né scendere al di sotto dei 15.