Eventi astronomici di agosto, stelle cadenti: quando sarà il picco

Eventi astronomici di agosto: grande attesa per uno degli appuntamenti più magici dell'estate, quello delle stelle cadenti. Ecco quando sarà il picco quest'anno.

Eventi astronomici di agosto: l’ottavo mese dell’anno è quello delle stelle cadenti e, come da tradizione, è il momento di alzare gli occhi all’insù ed esprimere i proprio desideri. Si tratta di uno scenario che si realizza durante la notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Tuttavia, come spesso accade, non è la notte tradizionalmente dedicata alle stelle in cui si verifica il picco.

Per quest’anno, sarà l’alba di domenica 13 agosto il momento in cui sarà possibile ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti nel suo massimo splendore, poiché l’osservatore è sulla parte della Terra che avanza lungo la propria orbita verso le polveri cometarie.

E secondo l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, sarà migliore del 2022. “Dopo un 2022 poco generoso, per il 2023 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente più favorevoli — afferma Masi –. La Luna, infatti, sarà nuova nella mattina del 16 agosto: perciò, in corrispondenza del massimo previsto per l’alba del 13 agosto ci sarà nel cielo solo una modesta falce, che sorgerà alla fine della notte. Condizioni migliori — conclude — ci saranno solo nel 2026″.