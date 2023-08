Eventi astronomici agosto 2023: tra Stelle Cadenti e Superluna

Eventi astronomici agosto 2023: è tempo di stelle cadenti, e il cielo dell'ottavo mese dell'anno è pronto a far esprimere i desideri.

Eventi astronomici agosto 2023: il cielo dell’ottavo mese dell’anno è pronto a regalare spettacoli per tutti gli appassionati di astronomia e non. Sono diversi i fenomeni astronomici da ammirare e non resta che mettere mano al telescopio o alzare la testa all’insù per osservare, ove possibile, i corpi celesti protagonisti di questi eventi. Ecco, di seguito, quali sono quelli più interessanti con le date da segnare sul calendario.

Eventi astronomici agosto 2023: i “baci spaziali”

Sarà un mese di agosto ricco di “baci spaziali”, con la Luna assoluta protagonista che incontrerà diversi pianeti. L’ 8 agosto, il Satellite duetterà con Giove per poi incontrare, il 18 agosto, Marte e Mercurio. Il 30 agosto sarà, invece, Saturno a “baciare” la Luna.

Eventi astronomici agosto 2023: le stelle cadenti

Ma l’evento astronomico più atteso del mese di agosto non può che essere quello della notte dei desideri, la notte delle stelle cadenti. Durante l’ottavo mese dell’anno si registra il picco delle Perseidi, nonché lo sciame meteorico per antonomasia.

Ma prima della notte di San Lorenzo, il 2 agosto ci sarà il picco delle alfa Capricornidi. L’ 8 agosto toccherà, invece, alle Aquaridi, per poi arrivare al 10 agosto, con le Aquilidi. Questi ultimi 2 saranno osservabili per tutta la notte.

Tuttavia, le vere è proprie stelle di San Lorenzo, le Perseidi, raggiungeranno la massima attività non il 10 agosto ma nei giorni compresi tra l’11 e il 13 agosto.

Il 20 agosto, ad illuminare il cielo saranno le kappa Cignidi.

Da precisare, però, che a causa della presenza di 2 pleniluni (l’1 agosto e il 31 agosto), molti sciami meteorici saranno penalizzati dalla presenza del bagliore lunare.

Eventi astronomici agosto 2023: la Superluna

Si è già fatta ammirare nel mese di luglio, e nel mese di agosto sarà il momento della seconda Superluna del 2023. La data da segnare sul calendario è quella del 31 agosto, alle 3:35, ora italiana. Il satellite si mostrerà particolarmente grande e luminoso.