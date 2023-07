Vulkano Summit Festival, previsti sconti per studenti: i dettagli

In occasione del Vulkano Summit Festival 2023, l'ERSU di Catania ha lanciato degli sconti per gli studenti per aderire all'evento.

In occasione del Vulkano Summit Festival 2023 l’evento che tratta di musica elettronica, con l’obiettivo di valorizzare l’Etna, uno dei luoghi più importanti dell’Europa, nonché patrimonio UNESCO. Il festival è un appuntamento ormai fisso ed è atteso ogni anno da parte dei giovani catanesi, si svolge durante la sera del 10 agosto, ovvero la notte di San Lorenzo.

Quest’anno inoltre l’ERSU di Catania in collaborazione con l’evento ha lanciato una convenzione per gli studenti:

20€ – 20% (sconto Ersu) – 16€ fino a 01/08/2023;

25€ – 20% (sconto Ersu) – 20€ dopo 01/08/2023.

Per maggiori dettagli, si suggerisce di prendere visione del sito ufficiale dell’evento.