Aeroporto Catania, prevista apertura di un nuovo terminal: la data

Secondo quanto riportato dalla pagina dell'Aeroporto di Catania, è previsto per martedì l'apertura di un "piccolo terminal", per incrementare i voli.

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania, attraverso la sua pagina Facebook, comunica che, come annunciato durante l’incontro tra il presidente della Regione Renato Schifani e il Ministro Matteo Salvini, sono attualmente 10 i voli operati ogni ora da Catania dal Terminal C, 5 in partenza e 5 in arrivo, che corrispondono a quasi il 50% dei voli operati in condizioni di normalità.

Per quanto concerne la situazione al Terminal C, sono in piena funzione le strutture montate dall’Aereonautica Militare che hanno consentito di aumentare l’area per gli imbarchi agevolando così le operazioni. Continuano inoltre le operazioni di montaggio della quarta tensostruttura da parte del personale logistico dell’ Aereonautica Militare, seguendo così quanto disposto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, la nuova struttura una volta ultimata permetterà l’allestimento di un nuovo terminal aggiuntivo.

Per la giornata di domenica è previsto l’arrivo dei radiogeni che permetteranno di allestire desk, check in e controlli. Il piccolo terminal potrebbe essere già operativo nella giornata di martedì: consentirà di effettuare 14 voli all’ora, 7 in arrivo e 7 in partenza. Nel frattempo, proseguono i lavori di bonifica del Terminal A grazie alla ditta specializzata e delle altre imprese, che stanno lavorando senza sosta per liberare l’area e consentire una pronta riapertura della struttura. Per il primo agosto verrà consegnata alla Sac che si è già attivata per ottenere le certificazioni necessarie all’apertura al pubblico.

Infine, la Sac, grazie alla collaborazione dell’assessore Alessandro Aricò che si è attivato con le aziende di trasporto, pubbliche e private, ha provveduto ad aumentare le navette gratuite da e per gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, per quei passeggeri i cui voli sono stati dirottati su altri scali.