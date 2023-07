Aeroporto Catania: la lista dei voli dirottati a Comiso

Aeroporto Catania, voli dirottati a Comiso: ancora cambiamenti di programma per quanto riguarda le partenze e gli arrivi ex Catania.

Aeroporto Catania, voli dirottati Comiso: nuova giornata, nuovi cambiamenti in corso. Anche per la giornata di oggi, 28 luglio 2023, sono diversi i voli dirottati negli altri aeroporto siciliani. La motivazione è sempre quella dell’incendio che ha bloccato l’aeroporto di Catania dallo scorso 16 luglio in poi. Mentre proseguono le indagini per cercare di capire le responsabilità dell’evento che sta procurando un danno consistente al turismo nell’Isola, gli altri aeroporti sono stati chiamati in soccorso dello scalo etneo.

In particolare, si trovano in prima linea gli scali di Comiso, Trapani e Palermo, dove da quasi due settimane sono dirottati i voli ex Catania che l’aeroporto etneo non riesce ad espletare, considerando le difficoltà dovute all’incendio. Nel frattempo, la Sac ha reso nota l’apertura di un nuovo piccolo terminal per il prossimo martedì, mentre si continua a lavorare per garantire le navette gratuite destinate a collegare i vari aeroporti siciliani. Ecco la lista dei voli dirottati a Comiso dall’aeroporto di Catania.

Aeroporto Fontanarossa: i voli dirottati a Comiso

Di seguito, l’elenco dei voli ex Catania dirottati a Comiso per la giornata di oggi, 28 luglio 2023, come pubblicato dai social dello scalo ibleo.