Aeroporto Catania: i voli dirottati a Palermo

Aeroporto Catania, voli dirottati a Palermo: proseguono i cambiamenti di piano dovuti ai disagi dello scalo etneo.

Aeroporto Catania, voli dirottati a Palermo: sono diversi i disagi causati al turismo siciliano in seguito all’incendio che ha colpito lo scalo aeroportuale etneo lo scorso 16 luglio. In attesa di comprendere meglio come si sono svolti i fatti, la macchina logistica del turismo siciliano sta cercando di andare avanti nonostante le difficoltà. In particolare, gli altri aeroporti vicini sono venuti in soccorso dello scalo di Catania, in modo da sopperire all’impossibilità di mantenere il traffico aereo previsto nella città etnea.

Nel frattempo, all’aeroporto di Catania si lavora per portare a termine nel più breve tempo possibile i lavori di bonifica e permettere la riapertura dello scalo in piena operatività. Già a partire da martedì dovrebbe essere pronto il piccolo terminal necessario in queste settimane di emergenza.

Sono quindi ancora molti i voli dirottati negli altri aeroporti dell’Isola, con non pochi disagi per i passeggeri costretti a spostarsi da una parte all’altra della regione o a rinunciare al proprio volo. A tal proposito, ecco la lista dei voli ex Catania dirottati all’aeroporto di Palermo per la giornata di oggi, 28 luglio 2023.

Aeroporto Catania: voli dirottati a Palermo

Di seguito, l’elenco dei voli ex Catania dirottati a Palermo per il 28 luglio 2023, come pubblicato dall’Aeroporto di Palermo.