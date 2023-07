Incendi Sicilia, mappa E-distribuzione: circa 15 black-out nell’Isola

Secondo la mappa E- distribuzione, si registrano una quindicina di interventi in Sicilia per i black-out causati dagli incendi.

Sono una quindicina gli interventi contro i black-out effettuati nelle province siciliane: è questo quanto emerge dall’analisi della mappa di E-distribuzione nel sito ufficiale alla pagina “interruzioni di corrente”. Alcuni dei black-out sarebbero collegati agli incendi accaduti in questi giorni in Sicilia, invece altri a manutenzioni già programmate.

La città di Catania, in particolare, è una tra le più colpite dall’assenza di energia elettrica. Infatti, già da diversi giorni, intere aree della città e della provincia sono rimaste senza luce e spesso anche senz’acqua. Il tutto è stato aggravato anche dai numerosi incendi scoppiati in Sicilia e dalle alte temperature che hanno reso l’aria irrespirabile. Nello specifico, un sindaco di un comune nel Catanese ha denunciato E-Distribuzione per la situazione nella quale sono rimasti i suoi concittadini nei giorni precedenti.

Ma i black-out hanno interessato tutta la Sicilia, com’è possibile vedere anche dalla mappa delle interruzioni di servizio disponibile sul sito ufficiale di E-Distribuzione. In particolare, ha creato scalpore il caso della donna trovata morta in ascensore a Palermo: si pensa che l’elevatore si fosse bloccato tra due piani ma è da accertare se si è trattato di un guasto o di un black-out.