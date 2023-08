Notte di San Lorenzo: cosa fare a Catania e dintorni

Le stelle cadenti di San Lorenzo sono assolutamente da non perdere e Catania offre diversi modi di trascorrere la serata.

La notte del 10 agosto è un appuntamento annuale per gli appassionati delle stelle o, semplicemente, per chi vuole passare una serata in compagnia degli amici o del proprio partner. Scegliere come trascorrere la notte di San Lorenzo, però, può essere piuttosto faticoso. Se ancora non avete concordato un piano per la serata, ecco alcune proposte che offre la zona di Catania e dintorni.

Notte di San Lorenzo tra la natura: escursione in montagna

Quale miglior luogo per ammirare le stelle se non le cime dell’Etna? Lontani dall’inquinamento e dalle luci della città, le stelle sono di gran lunga più visibili quando ci si trova ad alta quota. I punti dove l’altitudine è maggiore, infatti, garantiscono una visuale del cielo molto più nitida e di conseguenza la probabilità di incontrare delle stelle cadenti è nettamente superiore.

Sono numerosi i rifugi e le pinete sulle quali si può fare affidamento: l’Etna pullula di boschi dove potersi rifugiare. Tra i più noti, la Pineta Monti Rossi di Nicolosi, attrezzata con barbecue e panche, e il Rifugio Sapienza, dove è possibile persino cenare e passare la notte.

San Lorenzo 2023: serata in spiaggia

Non è sempre facile raggiungere le altitudini della montagna: magari non si ha un mezzo per arrivarci, oppure semplicemente non si è appassionati della natura e degli insetti che la abitano. Se questo è il caso, allora probabilmente la spiaggia è una valida alternativa. D’altronde, non vi è momento migliore per fare un tuffo al mare se non il 10 agosto.

Anche in questo caso, il litorale di Catania riserva numerose proposte: la zona di San Giovanni li Cuti, per chi magari non vuole spostarsi troppo dalla città, o la Playa, per chi preferisce una spiaggia sabbiosa, o ancora la spiaggia di Fondachello, Giardini Naxos, Taormina e tante altre.

San Lorenzo: cosa fare a Catania e dintorni

Per chi vuole passare la notte di San Lorenzo in modo diverso, sono diversi gli eventi in programma per la notte del 10 agosto. Infatti, le diverse amministrazioni comunali stanno promuovendo vari appuntamenti per la notte delle Stelle. Il consiglio a questo riguardo è quello di guardare i programmi dell’offerta estiva dei vari comuni etnei, in modo da poter scegliere l’evento o l’area che si preferiscono.