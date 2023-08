Cosa fare e dove andare a Ferragosto in Sicilia: tre idee

Cosa fare e dove andare a Ferragosto in Sicilia: alcuni spunti su come trascorrere la notte tra 14 e 15 agosto nell'Isola.

Cosa fare e dove andare a Ferragosto in Sicilia: sono diverse le opportunità che offre l’Isola per l’estate e anche per le giornate tra 14 e 15 agosto. Sebbene si tratti di momenti di confusione tra le ferie dei locali e l’arrivo dei turisti, per molti questi due giorni sono sacri e si devono festeggiare. Infatti, in tanti amano Ferragosto in quanto “Festa dell’Estate”, mentre per molti altri rimanda più alla fine delle ferie. Ecco quali sono i suggerimenti su cosa fare e dove andare a Ferragosto in Sicilia.

Cosa fare e dove andare a Ferragosto in Sicilia: mare

Se è vero che Ferragosto è la festa per eccellenza dell’estate, la scelta di come festeggiare queste giornate non può che ricadere sul mare. Infatti, che si opti per una zona attrezzata, come uno stabilimento balneare, o che si tratti di trascorrerlo in spiaggia libera, l’idea del Ferragosto a mare è sempre un evergreen. Altra opzione è quella di una casa a mare: per chi ha una casa di villeggiatura, o se si conoscono amici che sono disposti ad ospitare una serata o ancora se si vuole affittare, si tratta di un’ottima idea per una serata tranquilla e rilassata.

Cosa fare e dove andare a Ferragosto in Sicilia: escursioni

Invece, per coloro i quali amano l’azione, il ponte di Ferragosto può essere l’occasione per fare delle escursioni o delle gite. Che siano nel corso della giornata o in notturna, sono moltissime le possibilità e le località da visitare. Inoltre, la Sicilia offre numerosi spunti sia per escursioni naturalistiche che per gite culturali. Basti pensare a tutti i borghi dell’Isola, tra quelli di mare e quelli nell’entroterra, o ancora quelli sui rilievi siculi.

La scelta è infinita, e in molti casi può rivelarsi davvero interessante. Infatti, non è raro che in occasione del Ferragosto vengano organizzati eventi dalle amministrazioni comunali, come serate danzanti, dj set, spettacoli e concerti per trascorrere la notte tra 14 e 15 agosto tutti insieme.

Cosa fare a Ferragosto in Sicilia: cena organizzata

Un’idea sempre sfruttabile per il Ferragosto è quella della cena organizzata. Infatti, sia per coloro i quali lavorano sia il 14 o il 15 o entrambi i giorni e preferiscono festeggiare in maniera rilassata e contenuta, l’idea di andare a mangiare fuori in un locale o di organizzare una cena tra amici e parenti è decisamente l’ideale. In quest’ultimo caso, una volta raccolte le adesioni, è importante pensare alla spesa per tempo per evitare di non trovare ciò che si cerca. Dopodiché, una volta cucinato, non resterà che rilassarsi insieme alle persone alle quali si vuole bene.