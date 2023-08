Continuano le Sere FAI d’Estate: le date da segnare sul calendario

Di seguito le informazioni più utili per poter partecipare agli eventi organizzati dal FAI in occasione delle Sere d'Estate.

Continuano fino a settembre le Sere FAI d’Estate, durante le quali i beni del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) restano aperti eccezionalmente oltre l’orario abituale, per poter godere dell’atmosfera creata dalla luce del tramonto. Previsti aperitivi all’ombra di alberi centenari, esperienze enogastronomiche sotto le stelle, concerti, spettacoli, visite guidate e tanto altro. Di seguito le informazioni più utili per poter godere di queste opportunità.

Gli appuntamenti

Il Giardino della Kolymbethra, ad Agrigento, propone la rassegna “Al calar del sole” sabato 19, 26 agosto e, a settembre, sabato 2, domenica 3 e domenica 10. Si tratta di appuntamenti musicali e artistici da non perdere.

Previsti interessanti aperitivi letterari domenica 20 agosto e sabato 9 settembre, dove si assisterà ad incontri con autori, intermezzi artistici e teatrali, accompagnati da un calice di vino.

E ancora, il vino sarà protagonista di “Fuori Cantina”, rassegna di incontri tematici alla scoperta delle eccellenze enologiche delle pregiate cantine siciliane e della provincia di Agrigento.

E ancora, tutti i venerdì sera, fino al 1° settembre, esperti e sommelier accompagneranno i partecipanti in viaggi sensoriali tra ulivi e alberi di agrumi, per l’iniziativa patrocinata dal Parco della Valle dei Templi e da Diodoros, progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e agricolo della Valle dei Templi, in collaborazione con il giornalista ed esperto di vini Salvo Ognibene.

Poi, il 27 agosto, l’evento “Astronomi per una notte”, dedicato all’osservazione al telescopio delle stelle, in compagnia degli operatori del Planetario di Palermo, nonché di un calice di vino.

Per avere maggiori informazioni, si invitano gli interessati a consultare il sito web del Fai.

I prezzi

Di seguito i prezzi per partecipare agli eventi FAI: