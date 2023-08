Sicilia, parcheggiatore abusivo in “divisa” al parco archeologico: colto in flagrante

L'uomo indossava una polo di colore bianco con la scritta "Coop. Operatori del traffico Città di Siracusa" ed era ben organizzato.

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dagli agenti delle volanti in quanto colto in flagrante mentre stava esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo a Siracusa, in via Ettore Romagnoli, davanti al parco archeologico della Neapolis.

Il 40enne indossava una polo di colore bianco con la scritta “Coop. Operatori del traffico Città di Siracusa” ed era in possesso di un marsupio, all’interno del quale sono stati trovati 138 bigliettini riportanti lo stesso logo impresso sulla maglietta. Inoltre, all’interno del marsupio c’era la punzonatrice per timbrare i biglietti e anche 46 euro, in monete di vario taglio, che si pensa siano frutto dell’attività illecita.

L’uomo è già stato sottoposto a daspo urbano e le autorità lo hanno denunciato per sostituzione di persona e inosservanza ai provvedimenti in vigore.